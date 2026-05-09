Piden cárcel para el acusado de quedarse con los 100.000 euros que su hijo recibió por la muerte de su madre, en Pontevedra

Un hombre se enfrenta a una pena de cárcel de seis años por, presuntamente, apropiarse de los 100.000 euros que recibió su hijo, de 10, tras el fallecimiento de su madre. Será juzgado en la Audiencia Provincial de Pontevedra el próximo martes, día 12.

Según el escrito de acusación fiscal, el procesado se quedó, en distintas operaciones, como todo el dinero ingresado en una cuenta a nombre del menor, que fue creada para recibir las indemnizaciones derivadas de varios seguros de vida que tenía su madre, que perdió la vida en un accidente de tráfico.

El acusado y la madre del menor mantuvieron una relación sentimental, de la que nació su hijo, hasta el año 2011. En 2017, un juzgado otorgó a la mujer la guarda y custodia del niño, y fijó para él un régimen de visitas y una pensión de alimentos.

La mujer falleció pocos meses después en un accidente de tráfico, según recoge Europa Press, por lo que la custodia pasó a su padre. A raíz de este fallecimiento, el menor recibió tres indemnizaciones de pólizas de seguros contratadas por su progenitora, que sumaban una cantidad de 409.908 euros.

El padre no tenía trabajo estable

Las cantidades fueron ingresadas en una cuenta abierta al nombre del menor, pero en la que su padre figuraba como autorizado.

Desde el momento en el que el menor empezó a recibir las indemnizaciones, apunta el juzgado, el hombre, "sin un trabajo estable conocido" y "movido por el ánimo de obtener un ilícito beneficio, se dedicó a vivir a costa del patrimonio propiedad de su hijo menor".

Como padre, dispuso "a su antojo" del dinero, "gastándolo "indiscriminadamente, retirando importantes cantidades de dinero y realizando traspasos y transferencias de alto importe sin justificación alguna".

Algunas de estas transferencias fueron realizadas a una empresa de la que él es único administrador, y otras a personas conocidas, que también figuran en la causa a título lucrativo. En agosto de 2019, la cuenta se quedó en descubierto y, por el momento, el menor no ha recuperado ninguna de las cantidades.

Fiscalía acusa al procesado de un delito continuado de apropiación indebida y pide para él seis años de prisión y multa. También incluye al resto de implicados a título lucrativo y reclama que se le devuelvan las cantidades al menor, incluido los 10.761 euros de pensión de orfandad que también cobró en este periodo.