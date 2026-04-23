Da positivo en el test de alcoholemia e intenta "tragarse" el resultado, en Pontevedra

Un hombre fue detenido en Pontevedra el pasado 18 de abril por un delito de atentado contra la autoridad y por otro contra la seguridad viaria. Los hechos ocurrieron a media tarde en la calle Eduardo Pondal. Hasta este punto se desplazaron los agentes para atender un incidente de tráfico que, a priori, iba a arreglarse con un parte amistoso.

Sin embargo, en el transcurso de la asistencia, los policías se percataron de que uno de los involucrados presentaba un aparente estado de embriaguez, por lo que procedieron a realizarle la preceptiva prueba de alcoholemia. Ésta arrojó un resultado positivo de 0,86 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

Con todo, en el momento en que se le comunicó a esta persona el resultado de la prueba, esta mostró una actitud "agresiva", siempre según los agentes, e intentó romper el tíquet con el dato, llegando a introducírselo en la boca. También se tiró al suelo, lo que llevó a golpearse la nariz.

Los agentes también precisaron que, cuando intentaron ayudar al hombre a incorporarse, éste comenzó a forcejear con ellos y le propinó puñetazos a uno de ellos, al que intentó tirar al suelo. Por todo lo anterior fue arrestado.