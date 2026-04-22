Detenido el camionero responsable del atropello mortal de un hombre de 48 años en Pontevedra

Muere un hombre de 48 años tras ser atropellado por un vehículo que se dio a la fuga en Pontevedra GC

El conductor del camión implicado en el atropello mortal de un hombre de 48 años en Pontevedra ha sido detenido por la Guardia Civil. El suceso, por el que el hombre es acusado de homicidio imprudente y abandono del lugar de los hechos, tuvo lugar en el Polígono de O Vao este miércoles.

Así lo han trasladado fuentes de la Comandancia, que han señalado que el hombre que conducía el camión en el momento del siniestro es de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).

El suceso tuvo lugar a primera hora de la mañana. Entonces, como recuerda Europa Press, un particular alertó al CIAE 112 Galicia de la presencia de un hombre en la calzada. Informó que el varón acababa de ser atropellado y que necesitaba asistencia sanitaria en el kilómetro 1,4000 de la PO-531 en Campañó.

Desde Emerxencias se dio aviso al 061, a la Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil. Urxencias Sanitarias envió al lugar una ambulancia asistencial pero, pese al esfuerzo de los profesionales, nada se pudo hacer por el peatónatropellado, con domicilio en Vigo, que falleció en el punto.

Fuentes de la Guardia Civil apuntaron que la víctima "estaba realizando trabajos en el polígono de O Vao" y que el conductor del camión no se detuvo en el momento de atropellarlo.