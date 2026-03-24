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Pontevedra

Una mujer resulta herida tras ser atropellada en el centro de Pontevedra

Hasta el punto se desplazaron agentes de la Policía Local y los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061

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Una mujer resultó herida tras sufrir un atropello en la plaza de Barcelos, en la ciudad de Pontevedra.

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El suceso, según detalló el 112 Galicia consultado por Europa Press, se produjo sobre las 18:00 horas de este martes, a la altura del número 14 de dicha plaza.

Así, hasta el punto se desplazaron agentes de la Policía Local y los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizaron una ambulancia.