Una mujer resulta herida tras ser atropellada en el centro de Pontevedra

Una mujer resultó herida tras sufrir un atropello en la plaza de Barcelos, en la ciudad de Pontevedra.

El suceso, según detalló el 112 Galicia consultado por Europa Press, se produjo sobre las 18:00 horas de este martes, a la altura del número 14 de dicha plaza.

Así, hasta el punto se desplazaron agentes de la Policía Local y los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizaron una ambulancia.