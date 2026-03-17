Diputación y Concello de Pontevedra renovarán el alumbrado de la zona norte de la ciudad

Luis López y Miguel Anxo Fernández Lores durante la firma de la adenda Rafa Estévez - Deputación de Pontevedra

La Deputación y el Concello de Pontevedra han formalizado este martes una modificación económica del convenio que ambas administraciones mantienen para la renovación del alumbrado público en la zona norte de la ciudad. El ente provincial invertirá 720.000 euros más en modernizar la iluminación de la Boa Vila.

Como informa Europa Press, el acuerdo ha sido suscrito este martes en la Casa Consistorial por el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, y el presidente provincial, Luis López.

La adenda, de 720.000 euros, tiene como finalidad reajustar la financiación destinada a este proyecto, centrado en la modernización de la iluminación en barrios como O Pino, A Parda, O Castañal, Valdecorvos o San Amaro, entre otros.

La actuación, basada en la implantación de tecnología LED, busca mejorar la eficiencia energética y avanzar en criterios de sostenibilidad. Se enmarca dentro de los convenios anuales dotados con 2,5 millones de euros que la Diputación pone a disposición del consistorio.

Durante el acto, López ha destacado el clima de "lealtad institucional" que preside la relación entre ambas administraciones. Por su parte, el regidor municipal ha agradecido la aportación provincial y ha subrayado el ahorro energético que supondrá la renovación del alumbrado.

Demandas del concello

Ahora bien, Lores también ha aprovechado para reclamar un mayor peso financiero para la capital en el reparto de fondos. En este sentido ha defendido que, atendiendo al presupuesto actual de la Diputación, la ciudad debería recibir una asignación más elevada y acorde con su población, en comparación con el tratamiento que reciben los municipios de menos de 50.000 habitantes.

Antes de la firma, ambas partes han mantenido una reunión en la que el alcalde ha planteado nuevas vías de colaboración. Entre ellas, ha avanzado la posibilidad de una futura adenda para el convenio del vial de Mollavao, con una inversión estimada de 1,5 millones de euros destinada a licitar el denominado 'bypass', entre la carretera vieja y la autovía de Marín.

Asimismo, el regidor ha propuesto que el área de Turismo de la Diputación asuma la gestión del Centro de Interpretación de las Torres Arzobispales (CITA). La presencia de gas radón en las instalaciones, según ha explicado, dificulta la permanencia continuada del personal durante jornadas completas.

También ha solicitado la implicación provincial en actuaciones de seguridad vial en Santa María de Xeve y en los accesos a Castrosenín y a la base que allí tiene la Guardia Civil. También ha reclamado mejorar la calidad urbana del entorno.