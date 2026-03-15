Rescatados tres tripulantes de una embarcación de recreo en la Ría de Pontevedra

Rescatada una embarcación de recreo en la Ría de Pontevedra. Gardacostas de Galicia

Gardacostas de Galicia movilizó a la embarcación auxiliar de rescate de buque RIA DE VIGO, atracada en el Porto de Marín

Los tres tripulantes de una embarcación de recreo han tenido que ser rescatados por el servicio de Gardacostas tras quedarse a la deriva en la Ría de Pontevedra, en las proximidades de la Illa de Tambo.

En un comunicado difundido por el servicio de Gardacostas y recogido por Europa Press, han informado de que recibieron la alerta del 112-SOS Galicia a las 14:40 horas de una embarcación de recreo a motor que estaba a la deriva, sin propulsión y en dificultades.

A continuación, Gardacostas de Galicia movilizó a la embarcación auxiliar de rescate de buque RIA DE VIGO, atracada en el Porto de Marín para acudir a su rescate.

Una vez en el lugar del incidente, trasladaron la embarcación y a sus ocupantes, tres hombres adultos sanos y salvos, a remolque hasta el puerto deportivo de Pontevedra Ponte da Barca, puerto base de la embarcación.