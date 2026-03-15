Aparece en Barro (Pontevedra) el hombre que había desaparecido en Noia (A Coruña): "Estaba totalmente desorientado"

Manuel Seoane Mosquera, el vecino de Noia (A Coruña) que había desaparecido este pasado sábado, fue encontrado con vida en la zona de Barro, en la provincia de Pontevedra, en buen estado. Fue un viandante quien lo halló, "totalmente desorientado". Por lo anterior, el hombre fue trasladado al Hospital de Montecelo para ser sometido a una valoración médica.

Apareció en torno a las 15:00 horas de esta tarde, aunque el 112 precisó que había recibido dos llamadas de particulares sobre las 13:20 horas. En ellas se alertaba de la presencia de un hombre en la carretera nacional 550, "al que parecía ocurrirle algo".

Hasta este punto se desplazaron las Urxencias Sanitarias y la Guardia Civil. Según habían señalado los agentes, se trataba de una desaparición de alto riesgo, ya que Seoane Mosquera tenía antecedentes de desorientación y podía encontrarse en una situación de extrema vulnerabilidad, con posibles intenciones autolíticas.