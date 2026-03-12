Detenidas tres personas por la agresión homófoba en el centro de Pontevedra

La Policía Nacional ha detenido a tres personas por la agresión homófoba a un joven ocurrida el pasado domingo en el centro de Pontevedra.

Así lo ha confirmado el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, que ha avanzado que los detenidos son el supuesto autor material de la agresión y otras dos personas que colaboraron "en diverso grado". Unas detenciones con las que el caso queda "en principio resuelto" y cuyos presuntos autores pasarán a lo largo de este jueves a disposición judicial.

La agresión se produjo el pasado domingo a las 08:45 horas frente a un establecimiento de hostelería de la calle Dona Tareixa, en el casco histórico de Pontevedra. Losada ha manifestado que espera que recaiga "todo el peso de la ley" sobre los culpables, siempre "respetando la presunción de inocencia" y "el resultado del procedimiento judicial".

El subdelegado del Gobierno ha calificado el odio como "un problema gravísimo en nuestra sociedad" y ha tachado de "intolerable, rancia, zafia y condenable, no solo penal sino también socialmente" la violencia contra personas por su orientación sexual y ha hecho un llamamiento a la sociedad para rechazar y castigar estos comportamientos, además de reprobar" a los que "alientan o disculpan" esta violencia.

Losada ha asegurado que Pontevedra es "una ciudad extraordinariamente segura" y que estos "hechos puntuales que alteran la convivencia" pueden ocurrir. Además, ha trasladado su "solidaridad y simpatía" a la víctima y a su entorno y ha puesto en valor la "prontitud y eficacia" del trabajo de la Policía Nacional.

"Le tiraron al suelo y le rompieron la nariz"

Según relató una testigo en un vídeo compartido en redes sociales, ella y su amigo se encontraban en el lugar cuando grupo de jóvenes, de alrededor de 20 años, comenzó a increparles y a exigirles que se fueran. "En ese momento, comenzaron los insultos y su actitud se volvió cada vez más agresiva y claramente homófoba", aseguró.

La testigo decidió no responder a las provocaciones y aconsejó a su amigo que se marchara del lugar "porque temía que aquello acabara mal". Para tener pruebas de lo que estaba sucediendo, empezó a grabar con el móvil.

Siempre según su versión, el grupo de jóvenes comenzó entonces a amenazar con ir a por él. "Él ya se estaba marchando cuando varios de ellos salieron corriendo detrás de él. Yo les gritaba que, por favor, pararan, pero le alcanzaron, le golpearon brutalmente, le tiraron al suelo y le rompieron la nariz", añadió.