La Xunta invertirá 712.000 euros en una nueva senda peatonal y ciclista en Marín (Pontevedra)

El Consello de la Xunta aprobó definitivamente este lunes el proyecto de trazado para la construcción de una senda en la carretera autonómica PO-313, en el tramo que comunica O Cadro y Cadrelo, en el municipio de Marín.

Según informa el organismo autonómico, se trata de habilitar un nuevo itinerario peatonal y ciclista en la margen izquierda de la vía, de cerca de 1 kilómetro de longitud, cuyas obras supondrán una inversión total de algo más de 712.000 euros. La actuación, que se desarrollará entre los puntos kilométricos 4+120 y 5+035, incluirá también intervenciones complementarias como la ejecución de elementos de drenaje y estructuras de contención y sostenimiento de taludes dentro del término municipal de Marín.

La aprobación definitiva del proyecto implica también la declaración de utilidad pública, lo que permitirá la ocupación urgente de los nueve terrenos necesarios para ejecutar la intervención. El objetivo es convocar el levantamiento de actas previas de expropiación en el segundo trimestre y licitar las obras para su ejecución también a lo largo de este año.

Las obras previstas

A través del proyecto autorizado, el Gobierno gallego prevé habilitar un itinerario con un ancho de entre 1,80 y 2,22 metros, reduciéndolo al mínimo permitido cuando sea necesario para evitar afectar a construcciones existentes, como muros, cobertizos o cierres.

En cuanto a los carriles de circulación, se mantendrán con un ancho de 3,50 metros, con arcenes de entre 0,5 y 1,1 metros, ampliándose en algunos puntos hasta ese máximo cuando el trazado lo permita.

Como consecuencia de la ejecución de la senda peatonal y ciclista también se realizarán obras complementarias, que harán necesario reponer el firme de la PO-313. Además, se prevé un sistema de evacuación de aguas superficiales mediante una red de tuberías y sumideros que dirigirán los caudales hacia los puntos de vertido existentes.

Asimismo, se incluirán otras actuaciones para garantizar la funcionalidad de la senda, como la instalación de una parada de autobús en el entorno del punto kilométrico 0+700 o la ejecución de varios tramos de barandilla urbana a lo largo del recorrido.

Las actuaciones previstas en el proyecto podrán contar con financiación europea a través del programa operativo Feder 2021-2027, y el plazo de ejecución de las obras será de 12 meses.

Con esta nueva senda en la PO-313, el Gobierno gallego continúa avanzando en el objetivo de mejorar la seguridad vial y consolidar una red de movilidad sostenible e integrada en el entorno, dando continuidad a las sendas ya ejecutadas de Coirados–Pardavila y Pardavila–O Cadro, financiadas con los programas Feder 2014-2020 y Feder React.