Pontevedra reivindica el 8M con un llamamiento unánime a no retroceder en los derechos de las mujeres Concello de Pontevedra

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, participó hoy en el acto de colocación de la pancarta conmemorativa del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, en el balcón de la Casa Consistorial.

La jornada se completó con la lectura del manifiesto de este año, en un acto en el que la corporación municipal y la juventud unieron sus voces en favor de la igualdad. Durante su intervención, el regidor mostró su orgullo por que "Pontevedra sea un concello feminista" no solo en esta fecha, sino "todos los días del año".

Lores quiso agradecer expresamente la unanimidad de todos los grupos políticos a la hora de celebrar este 8M y apoyar el manifiesto, subrayando el mensaje central de la jornada: "no dar ni un paso atrás, ni un centímetro atrás" en el respeto a los derechos de las mujeres.

El alcalde advirtió además de que, en los tiempos actuales, en los que surgen "posiciones negacionistas y agresivas" contra esos derechos, resulta fundamental "no ceder en absoluto y seguir luchando entre todos" para que la igualdad siga avanzando.

Manifiesto

El manifiesto leído durante la jornada fue redactado por Sara Asdih Ouerdi y Analía Estévez González, alumnas de 1º de Bachillerato del Instituto Frei Martín Sarmiento e integrantes del Consello Municipal da Muller Nova, a quienes el alcalde felicitó por su trabajo.

En el texto, las jóvenes recuerdan que el 8 de marzo "no es un día para felicitar", sino para reivindicar y honrar a las mujeres que lucharon para "abrirnos las puertas de las aulas, de las fábricas y de los parlamentos". También denuncian la carga invisible de los cuidados, la presión estética y la escasa presencia femenina en los centros de poder y en la dirección de empresas, a pesar de contar muchas veces con los mejores expedientes.

Como cierre, Lores anunció que ambas autoras participarán también en el próximo pleno de la corporación, el día 23, donde volverán a leer este comunicado ante toda la sociedad pontevedresa.