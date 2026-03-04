Pontevedra lanza su campaña del 8M: "“No van a conseguir que el miedo nos vuelva a encerrar en las casas" Concello de Pontevedra

La concejala de Igualdad, Anabel Gulías, ha presentado este miércoles la campaña y la programación del Concello de Pontevedra con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer.

Gulías ha advertido de que el movimiento feminista atraviesa una de las mayores oleadas de agresiones de los últimos años y alertó del avance de un "discurso reaccionario y negacionista" que, según ha señalado, ya se está materializando en hechos, amenazas y agresiones físicas contra las mujeres.

Además, ha explicado que el objetivo central de la campaña es reivindicar el derecho de las mujeres a ocupar los espacios públicos e institucionales, ámbitos de los que históricamente fueron relegadas.

En esa línea, ha recordado avances realizados en la ciudad para la conquista del espacio público, como el cambio de la calle Juan Carlos I por el nombre de la galleguista Virxinia Pereira Renda, o la recuperación de la plaza de la Audiencia como lugar de memoria para las mujeres asesinadas por violencia machista.

La principal novedad de esta edición es la puesta en marcha de la "Primavera Feminista", una iniciativa pensada para que la agenda reivindicativa trascienda el 8 de marzo y se mantenga durante todo el año con un calendario de actividades.

Entre las citas previstas figuran el acto institucional del 6 de marzo con lectura de manifiesto elaborado por alumnado del IES Frei Martín Sarmiento; el foro "As mulleres que opinan son perigosas" los días 13 y 14 de marzo; encuentros y presentaciones en abril y mayo, además de charlas con figuras como Cristina Fallarás (20 de mayo) y Ledicia Costas (3 de junio).

La concejala ha anunciado también la creación de una newsletter feminista municipal, operativa a partir del 8 de marzo en la web de Igualdad, para difundir la programación y las propuestas de las asociaciones de la ciudad.

Programación

Viernes, 6 de marzo

Se colgará la lona de la campaña en el balcón de la casa consistorial.

Lectura del manifiesto institucional.

El texto fue elaborado por el alumnado del IES Frei Martín Sarmiento a través del Consello da Muller Nova.

13 y 14 de marzo

Celebración del foro "As mulleres que opinan son perigosas".

Coordinado por Diana López Varela y Susana Pedreira.

Programación conjunta con la Deputación de Pontevedra.

23 de marzo

Lectura del manifiesto del IES Frei Martín Sarmiento en el pleno ordinario municipal.

Abril

Nueva sesión del club de lectura feminista "Sofá Violeta" en el centro social de Cons, con la autora Inma López Silva y su obra Por que Asunta.

A finales de mes: presentación en la Casa das Campás del libro As mulleres no xornalismo galego: A crónica revelada, del Colexio Galego de Xornalistas.

6 de mayo

Coloquio en el Teatro Principal: Tolas ou rebeldes, control social e represión das mulleres. Con la investigadora María Jesús López Escudeiro y Carmen V Valiña (autora de un ensayo sobre la represión de las mujeres en el psiquiátrico de Conxo).

20 de mayo

Charla en el Teatro Principal: Rachando o silencio das violencias. Con la presencia de la periodista Cristina Fallarás (destacada como ejemplo de mujeres señaladas y amenazadas en la actualidad).

3 de junio