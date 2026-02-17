Pontevedra traslada a la Xunta las quejas de los vecinos por el ruido de la fábrica de Ence

El Concello de Pontevedra ha trasladado a la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático el expediente relativo a las denuncias por ruidos provenientes de la fábrica de Ence.

Así lo ha anunciado el concelleiro de Urbanismo, Alberto Oubiña, tras la "constante recepción en este concello de denuncias por parte de vecinos y vecinas de Lourizán" y ante la imposibilidad de los servicios municipales de actuar sobre una instalación de carácter supramunicipal.

Según ha explicado, un reciente informe técnico municipal concluye que el Concello "no tiene los equipos necesarios" para realizar las mediciones pertinentes. La causa, el "conglomerado de ruidos" en la zona, con actividad de la fábrica, tráfico pesado de camiones, el paso del tren, la circulación de coches y otras obras, que dificulta aislar la fuente emisora con los medios locales.

Este informe relaciona el incremento de las denuncias con la modificación realizada por la fábrica en 2018 que, ha incidido Oubiña, fue una obra que se ejecutó sin licencia municipal al estar sujeta a un plan de incidencia supramunicipal.

"No nos consta que, tras numerosas visitas de inspección al recinto fabril, existan nuevas pantallas vegetales significativas que reduzcan la contaminación acústica o que se hayan puesto en práctica estas medidas", ha denunciado el concelleiro, que ha recordado que la prórroga de la concesión de Ence estaba vinculada a la disminución de los ruidos, mientras las quejas vecinales no han dejado de aumentar.

Con el objetivo que el Gobierno gallego "dé continuidad al expediente" y realice las comprobaciones necesarias, el documento incluye denuncias acumuladas desde los años 2018, 2019 y 2020, junto con otras más recientes.