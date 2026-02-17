La Diputación de Pontevedra recibe el 'ok' de Patrimonio para la intervención en Santa Clara

Patrimonio acaba de autorizar la intervención arqueológica en Santa Clara a la Diputación de Pontevedra. La actuación, además de comprender el recinto conventual, se extenderá, a instancia de Patrimonio, al propio bosque.

Por lo anterior, según el vicepresidente del organismo, Rafa Domínguez, esta actuación arqueológica puede considerarse como "a máis importante de Galicia nos últimos 15 anos".

Así, para dar cumplimiento a lo anterior, en la próxima sesión plenaria se incrementará la dotación económica hasta los 10 millones de euros, es decir, "3,5 millóns de euros máis para avanzar na obra protexento o patrimonio histórico e, así, garantir a viabilidade de Santa Clara". Además, la Xunta de Galicia comprometió otros 6 millones de euros para el mismo fin.

Entre otras medidas, hasta el momento se reformuló el proyecto para evitar la construcción de un depósito de restos arqueológicos en los jardines, se inició el trámite para hacer un nuevo depósito, se licitó la redacción del proyecto y de la dirección de la obra por valor de 1,7 millones de euros, se abordaron las catas arqueológicas, se identificaron pinturas antiguas, se adquirieron los bienes de Santa Clara y se realizó el proyecto de conservación y restauración, que ya estaría adjudicado.