El Concello de Caldas (Pontevedra) tras el accidente: "Advertimos de que la parcela debía estar limpia"

Temporal en Galicia: una joven de 20 años resulta herida tras caer un árbol sobre su vehículo en Caldas Concello de Cuntis

El ayuntamiento pontevedrés de Caldas de Reis había notificado que la parcela donde se encontraba el árbol que este jueves cayó encima de un vehículo que circulaba por la carretera EP-8008 debía estar limpia y sin árboles para mantener una franja de seguridad con la vía.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes municipales, que han detallado que el consistorio local dio aviso a esas parcelas por encontrarse dentro de una franja de seguridad conforme a la Ley de Montes, por lo que fue requerido a los propietarios la limpieza de esta área.

El siniestro se produjo este jueves sobre las 15:00 horas, cuando un árbol de cerca de 3.000 kilos se precipitó sobre el vehículo en el que circulaba una joven de 20 años en el lugar de Cesariños, en San Clemente. El árbol, de grandes dimensiones, cayó sobre el vehículo, que quedó totalmente destrozado, pero pese a lo aparatoso del accidente, la joven solo resultó herida leve y fue trasladada por los servicios de Urxencias Sanitarias al Hospital de Montecelo.

Al punto acudieron los bomberos del Salnés, así como Urxencias Sanitarias, Protección Civil de Caldas y de Cuntis, además de la Guardia Civil de Tráfico.