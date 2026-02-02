La Xunta de Galicia inicia los trámites definitivos para llevar a cabo el dragado del Lérez

La tramitación del dragado del Lérez avanza. Portos de Galicia ha iniciado la exposición pública del estudio de impacto medioambiental del dragado del río a su paso por Pontevedra. La Xunta calcula una inversión total de 11,9 millones de euros.

En concreto, el Diario Oficial de Galicia (DOG) recoge este lunes el anuncio en el que se hacen públicos el inicio del trámite y el proyecto básico de las obras, de los cuales ha tomado razón esta mañana el Consello del Gobierno gallego.

Tal como ha informado el Ejecutivo autonómico, la documentación estará disponible en la página web de Portos de Galicia durante 30 días hábiles para su consulta y presentación de alegaciones. En paralelo, Portos solicitará los informes técnicos a los organismos competentes para, una vez superado este trámite, poder redactar el proyecto constructivo y licitar los trabajos.

"Con el inicio de la información pública, Portos de Galicia avanza significativamente en la tramitación de esta obra, el dragado de mayor envergadura impulsada por Portos, que permitirá recuperar el calado en el río Lérez a su paso por la ciudad de Pontevedra (...) y limpiar el canal para favorecer su explotación marisquera", ha reivindicado la Xunta.

Así, según informa Europa Press, se da respuesta a una "demanda histórica" de cofradías, del Club Naval y del propio Ayuntamiento, recogida por acuerdo unánime en el Parlamento gallego. El proyecto pretende afectar a unos 4,5 kilómetros de río, suponiendo un área total de casi 310.000 metros cuadrados.

La idea es retirar más de 500.000 metros cúbicos de arenas de categoría A. El material extraído se depositará en una zona validada por el Ministerio para la Transición Ecológica ubicada en el exterior de la ría de Arousa, a 20 millas náuticas de la zona más exterior de la actuación y a 24 de la más interior.

Saneamiento

En otro orden de cosas, la Xunta invertirá 2,6 millones de euros en el diseño del Plan Gallego de Saneamiento 2028-2033 para fijar prioridades y mejorar la calidad del conjunto de los recursos hídricos. Se trata de un instrumento que pretende ser el marco de referencia para la programación y priorización de las actuaciones de tratamiento de aguas residuales en Galicia.

El Consello ha analizado este lunes un informe de Augas de Galicia que recoge el trabajo realizado hasta la fecha para elaborar este plan y los pasos pendientes para aprobarlo el año que viene. La idea es avanzar hacia un modelo orientado a la protección de los recursos hídricos y de los ecosistemas acuáticos.

"El fin último es contar con una herramienta dinámica que permita un seguimiento y revisión continua para adaptarse a la evolución del territorio, de la población, de las infraestructuras y de las exigencias normativas", ha añadido la Xunta.

El trabajo ya en marcha ha permitido aprobar el Registro Oficial de aglomeraciones urbanas de más de 250 habitantes equivalentes. Ahora se está desarrollando un proceso participativo con todos los agentes implicados para contar con un completo documento que contribuya a mejorar la coordinación para planificar actuaciones e inversiones.