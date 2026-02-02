Fallece un octogenario en Cerdedo-Cotobade (Pontevedra) tras ser víctima de un atropello
Los hechos ocurrieron alrededor de las 08:15 horas y fue un particular el que dio aviso al 112 Galicia
Un hombre de 80 años de edad, ha fallecido este lunes tras ser víctima de un atropello ocurrido en la N-541 a su paso por Cerdedo-Cotobade (Pontevedra).
Fuentes de la Guardia Civil que recoge Europa Press, señalan que los hechos ocurrieron alrededor de las 08:15 horas en el punto kilométrico 84.800 de la N-541. El hombre, vecino de la zona, habría resultado fallecido.
Según el 112 Galicia, fue un particular el que alertó a los servicios de emergencia, indicando que había un varón atropellado en la calzada.
Por ello, se dio aviso a Urgencias Sanitarias, a la Guardia Civil, a Protección Civil y a los servicios de mantenimiento de la vía. Pese a todo, nada se pudo hacer para salvarle la vida al octogenario.