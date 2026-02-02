Cortada la autovía entre Marín y Pontevedra tras inundarse los cuatro carriles

La autovía PO-11 que une Marín con Pontevedra ha sido cortada en ambos sentidos después de que el mar inundase los cuatro carriles debido al temporal que afecta a Galicia.

Según fuentes del 112 Galicia que recoge Europa Press, esta carretera está cortada mientras se ejecutan los trabajos de una bomba de achique con el objetivo de despejar el agua de la calzada.

Protección Civil, la Guardia Civil y la Policía Local han establecido desvíos alternativos para evitar que los vehículos circulasen por la vía inundada.

Transporte de ría

El temporal también ha provocado alteraciones en el tráfico de ría entre Moaña y Vigo a primera hora de la mañana.

Desde la naviera Piratas de Nabia han informado de la suspensión de los viajes que partían desde O Morrazo a las 06:30, 07:30 y 08:30; desde Vigo, han sido cancelados los de las 07:00, 08:00 y 09:00 horas.

Por su parte, Mar de Ons ha avisado de que el servicio regular entre Cangas y Vigo se prestará este lunes cada media hora y no con las frecuencias habituales para adecuar la velocidad de los buques a las inclemencias meteorológicas entre las 07:00 y las 10:00 horas.