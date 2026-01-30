Pontón carga contra la Xunta por crear un "caos legislativo" tras la suspensión de la nueva normativa eólica

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha cargado contra la Xunta tras la decisión del Tribunal Constitucional de admitir a trámite el recurso del Gobierno central contra varios artículos de la ley de acompañamiento de los presupuestos gallegos de 2025, lo que implica la suspensión inmediata de la normativa autonómica recurrida en materia de energía eólica y dependencia.

En una comparecencia en Pontevedra, Pontón ha dicho defender el autogobierno gallego, pero ha responsabilizado al Ejecutivo del PP del conflicto jurídico abierto y ha calificado la situación de "caos legislativo" que genera "más inseguridad jurídica", especialmente en el ámbito eólico.

Además, ha asegurado que la política energética de la Xunta no responde al interés general, sino que favorece al "lobby eólico", y ha recordado que el recurso se sustenta en el mismo marco legal que defiende el Partido Popular.

Sobre la suspensión del artículo que permitía reconocer automáticamente un grado de discapacidad a personas con dependencia, la líder nacionalista ha afirmado que el BNG ya había advertido de sus riesgos y que la norma "no era ni legal ni positiva", al poder provocar pérdida de derechos por falta de una evaluación individual.

Pontón ha subrayado que dependencia y discapacidad "son dos cosas diferentes" y ha concluido que el problema de fondo es un Gobierno gallego "incapaz" de atender adecuadamente las necesidades sociales en materia de dependencia.

Pontevedra, "creativa e innovadora"

La portavoz nacionalista ha realizado estas declaraciones en Pontevedra, donde se ha reunido con el ejecutivo municipal y ha situado a la Boa Vila como referente político al destacar su apuesta por la "creatividad y la innovación" como ejes de la acción pública y como ejemplo del modelo que defiende su formación cuando asume responsabilidades de gobierno.

Pontón ha elogiado el trabajo del gobierno local encabezado por el alcalde Miguel Anxo Fernández Lores, al que ha atribuido "capacidad de transformación" por apostar por nuevas formas de hacer política y por "pensar en grande" tanto en el proyecto municipal como en el del BNG para Galicia.

En el encuentro, celebrado en la Casa da Luz y con presencia de ediles del gobierno local, del diputado autonómico Luís Bará y de la responsable local del BNG Sabela Bará, ha defendido que desde lo público también se pueden aplicar "soluciones imaginativas y eficaces" superando la lentitud administrativa y el exceso de burocracia.

Como base del modelo pontevedrés, Pontón ha señalado tres pilares: creatividad, innovación y confianza en las capacidades del país, y ha citado como ejemplos la estrategia de promoción con proyección internacional sin "turistificación", el modelo urbano y de movilidad reconocido por organismos internacionales y replicado en otros lugares, y políticas como la gestión del agua, el compostaje comunitario o proyectos de movilidad adaptados al territorio.

Por su parte, Lores ha agradecido la visita y ha asegurado que la experiencia acumulada en Pontevedra puede servir de inspiración para otras ciudades.