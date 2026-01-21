Prisión provisional para los tres detenidos este martes en Pontevedra en la operación antidroga

Los tres detenidos este martes en Pontevedra en una operación contra el tráfico de drogas han ingresado en prisión provisional esta tarde. Así lo ha decretado el Juzgado de Instrucción nº 3 de Pontevedra.

Fuentes judiciales señalan que están siendo investigados por un delito de tráfico de drogas de las que causan grave daño a la salud.

Esta misma mañana pasaron a disposición judicial los otros tres detenidos, en A Coruña, en el marco de la misma operación. La magistrada de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de A Coruña, plaza 6, en funciones de guardia, ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de los tres detenidos que pasaron hoy a disposición judicial en la ciudad.

Además, el domingo pasó a disposición otra persona que ingresó en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

El operativo, desarrollado de manera conjunta por la Policía Nacional y la Guardia Civil, permanece bajo secreto de sumario y se llevó a cabo de forma simultánea en distintos puntos de las provincias de A Coruña y Pontevedra, más en concreto en la comarca de O Salnés.