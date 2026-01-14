Axega 112 Galicia

Pontevedra

Incendio en una vivienda de Bueu (Pontevedra): evacuada una mujer por inhalación de humo

El origen de las llamas fue una olla, que se había quedado al fuego, en una vivienda en el lugar de A Graña, Bueu

Una mujer ha tenido que ser evacuada a un centro sanitario en las últimas horas, afectada por inhalación de humo, tras declararse un incendio en una vivienda en Bueu (Pontevedra).

Según ha informado Europa Press, los hechos ocurrieron a última hora de la tarde de este martes. Entonces, un particular alertó de que se estaba produciendo fuego en la cocina de su vivienda, en el lugar de A Graña.

El 112 dio aviso a los Bomberos de O Morrazo, a la Guardia Civil y a la Policía Local. El servicio de extinción informó de que el origen de las llamas había sido una olla, que se había quedado al fuego, y había provocado mucho humo.

En la intervención también participaron profesionales de Urxencias Sanitarias-061, ya que una mujer estaba afectada por inhalación de humo. La mujer fue atendida en el punto y luego trasladada al hospital de referencia.