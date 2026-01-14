Detenido en Pontevedra por grabar partes íntimas de mujeres con un móvil escondido en una bolsa

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Pontevedra que grababa imágenes de las partes íntimas a mujeres sin su consentimiento con su móvil, que llevaba escondido en una bolsa.

Según ha informado el cuerpo policial, los agentes que realizaban labores de prevención de la delincuencia en una zona comercial detectaron la presencia de un hombre que tenía una actitud sospechosa. Llevaba una bolsa de plástico y, cada vez que pasaba por su lado una mujer con falda corta, se colocaba tras ella y la seguía durante unos metros, muy pegado y acercando la bolsa a la altura de las nalgas.

Esta acción la repitió varias veces y observaron que entraba y salía de tiendas utilizando el mismo procedimiento, además de que se dirigía a un vehículo aparcado en la zona para ponerse prendas diferentes para tratar de pasar desapercibido.

En uno de los casos, vieron cómo manipulaba su teléfono móvil y lo colocaba en la bolsa habilitada para poder grabar a la víctima por debajo de la falda.

Los agentes lo identificaron y le intervinieron la bolsa preparada, donde aún llevaba el teléfono móvil grabando. Por todo ello, el hombre fue detenido por un delito contra la intimidad.