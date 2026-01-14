Accidente múltiple en la AP-9: un herido leve tras la colisión entre un turismo y un camión

Mañana convulsa en la principal carretera del corredor atlántico. Un accidente múltiple en la AP-9, a la altura del municipio pontevedrés de Barro, ha dejado a una persona herida leve este miércoles.

Según ha informado el 112, el suceso ha tenido lugar en el kilómetro 112 alrededor de las 8:30 horas, a su paso por la parroquia de Portela. Entonces, una persona ha indicado que un turismo había chocado contra un camión.

Como consecuencia del impacto, informa Europa Press, se han visto implicados otro turismo y una furgoneta. El testigo ha señalado, además, que el accidente estaba provocando problemas en la circulación, quedando afectado un carril de la circulación.

Al lugar se han desplazado agentes de la Guardia Civil de Tráfico, los bomberos de Vilagarcía y el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. El herido ha sido trasladado al centro hospitalario de referencia.