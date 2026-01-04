Detenido un hombre en Pontevedra por un supuesto delito de violencia de género

La Policía Local de Pontevedra detuvo en el mediodía del pasado 31 de diciembre a un hombre, de 54 años de edad, como presunto autor de un delito de violencia de género y malos tratos en el ámbito familiar. El arresto se produjo después de que la víctima, que es su pareja actual, y su hijo se refugiasen en la casa de un vecino.

Según ha informado el Concello y recoge Europa Press, los hechos ocurrieron alrededor de las 13:50 horas en la vivienda familiar. La intervención policial se activó tras la llamada de un ciudadano, que informó de que su vecina, de 52 años, y el hijo menor de esta se encontraban refugiados en su domicilio tras sufrir un episodio de maltrato.

Una vez en el lugar, los agentes se entrevistaron con la víctima. La mujer manifestó que su pareja actual, con quien tiene un hijo en común, padece problemas de adicción al alcohol, lo que deriva en una situación de violencia psicológica y coacciones constantes hacia ella y el menor.

"Según su testimonio, cuando el hombre no consigue que hagan lo que él quiere, reacciona violentamente gritando y golpeando objetos de la casa", relata el comunicado municipal. "En el caso del día de la detención, el hombre llegó ebrio al domicilio y trató de obligar a la mujer a hacerle la cena. Ante la negativa de ella, el individuo comenzó a gritar y a golpear el mobiliario de la vivienda", prosigue.

Asimismo, la víctima relató recibir "amenazas graves e insultos constantes" y reveló que el menor sufrió hasta dos episodios de violencia física, que consistieron en "bofetones y patadas en la espalda".

Dada la situación, se solicitó la presencia de una ambulancia para que tanto la madre como el hijo fueran atendidos por los servicios sanitarios. Paralelamente, los agentes procedieron a la detención del hombre para su paso a disposición judicial.