Detenido un hombre tras una presunta agresión machista en pleno centro de Pontevedra

La Policía Local de Pontevedra detuvo en la tarde del pasado 23 de diciembre a un hombre como presunto autor de un delito de violencia machista, después de agredir a su pareja en la vía pública, en una de las calles más céntricas de la ciudad.

Los hechos se produjeron alrededor de las 17:10 horas en la calle Peregrina, cuando un ciudadano alertó a los agentes tras presenciar cómo el individuo abofeteaba a una mujer en el rostro.

A su llegada, la patrulla localizó a la pareja en medio de una discusión muy alterada.

Según el informe policial, el hombre presentaba signos evidentes de encontrarse bajo los efectos del alcohol o de sustancias estupefacientes y mantuvo en todo momento una actitud nerviosa y poco colaboradora, llegando incluso a dirigirse a los agentes con expresiones desafiantes y despectivas durante la intervención.

La víctima relató a los policías que, tras una fuerte discusión, había sido golpeada en la cara, produciéndose después un pequeño forcejeo del que consiguió zafarse.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a la detención inmediata del agresor, informándole de los motivos y de los derechos que le asisten.

La conducta hostil del detenido se mantuvo durante el traslado, profiriendo insultos y graves descalificaciones contra los agentes mientras era atendido en un centro sanitario, antes de su ingreso en los calabozos.

Las diligencias ya han sido remitidas a la autoridad judicial para continuar con el procedimiento correspondiente.