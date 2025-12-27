Detenido un hombre tras una presunta agresión machista en pleno centro de Pontevedra
La Policía Local actuó tras el aviso de un testigo que presenció la agresión en la calle Peregrina
La Policía Local de Pontevedra detuvo en la tarde del pasado 23 de diciembre a un hombre como presunto autor de un delito de violencia machista, después de agredir a su pareja en la vía pública, en una de las calles más céntricas de la ciudad.
Los hechos se produjeron alrededor de las 17:10 horas en la calle Peregrina, cuando un ciudadano alertó a los agentes tras presenciar cómo el individuo abofeteaba a una mujer en el rostro.
A su llegada, la patrulla localizó a la pareja en medio de una discusión muy alterada.
Según el informe policial, el hombre presentaba signos evidentes de encontrarse bajo los efectos del alcohol o de sustancias estupefacientes y mantuvo en todo momento una actitud nerviosa y poco colaboradora, llegando incluso a dirigirse a los agentes con expresiones desafiantes y despectivas durante la intervención.
La víctima relató a los policías que, tras una fuerte discusión, había sido golpeada en la cara, produciéndose después un pequeño forcejeo del que consiguió zafarse.
Ante estos hechos, los agentes procedieron a la detención inmediata del agresor, informándole de los motivos y de los derechos que le asisten.
La conducta hostil del detenido se mantuvo durante el traslado, profiriendo insultos y graves descalificaciones contra los agentes mientras era atendido en un centro sanitario, antes de su ingreso en los calabozos.
Las diligencias ya han sido remitidas a la autoridad judicial para continuar con el procedimiento correspondiente.