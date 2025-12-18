El alcalde de Pontevedra celebra una gestión "histórica" de las inversiones en 2025

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ha puesto en valor la gestión de inversiones de 2025 del Concello, que supera los 66 millones de euros, que ha calificado como el más elevado registrado en el ámbito municipal.

El regidor pontevedrés ha presentado este jueves el balance detallado de las obras y proyectos tramitados, adjudicados o en fase de licitación, con un importe de 66,5 millones de euros, una cifra "sin precedentes" en el ámbito de la gestión del Concello.

Además, Lores ha subrayado que las actuaciones previstas son de "gran trascendencia", ya que, más allá de la cifra económica, mejorarán los servicios públicos y la calidad de vida de los vecinos.

Actualmente, las obras en licitación o pendientes de inicio inmediato suman alrededor de 26 millones de euros; entre ellas, la rehabilitación de firmes, las obras de mejora en el río Gafos, las reformas de las calles Rosalía de Castro y Casimiro Gómez o el proyecto de iluminación de la zona norte.

En lo que se refiere a las obras en ejecución o finalizadas en 2025 alcanzan los 14,6 millones de euros; es el caso del Parque de A Parda, la iluminación de la Isla de las Esculturas y de la Xunqueira de Alba, el Centro Social de Acevedo y la reforma del Teatro Principal. También proyectos concluidos, como el edificio municipal de Churruchaos, la calle de A Santiña, el Conservatorio y la implantación de sistemas de gestión inteligente de la movilidad mediante cámaras y sensores.

El balance municipal incluye la inversión de 2,9 millones de euros destinada a iniciativas como el programa Capital Gastro, la mejora del acceso al campo de fútbol de Salcedo, el mantenimiento del rural y la renovación de mobiliario urbano.

Entre las gestiones más relevantes de este año, que suman 21,8 millones de euros, Lores ha destacado la compra de terrenos en San Mauro, el contrato del servicio de residuos y la subvención del programa EDUSI. Además, ha informado sobre el proyecto de mejora y reforma de la pasarela de la calle 12 de Noviembre, para el que ya se ha recibido la autorización del ADIF.

La obra, con un plazo de ejecución de nueve meses y contrato ya firmado con la empresa adjudicataria, se retomará una vez finalizadas las fiestas navideñas.