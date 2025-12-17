Xunta y Concello de Pontevedra mantendrán en 2026 las bonificaciones del transporte urbano

La Xunta de Galicia y el Concello de Pontevedra han acordado prorrogar durante 2026 las bonificaciones en el transporte urbano, un servicio prestado a través de las concesiones autonómicas de transporte público.

El nuevo acuerdo amplía hasta el 31 de diciembre del año que viene el convenio de colaboración que permite aplicar descuentos en los viajes de autobús dentro del municipio, en línea con las futuras políticas de impulso del transporte público que se desarrollarán desde el Área de Transporte de Galicia.

Las personas usuarias que paguen con la Tarjeta de Movilidad de Galicia (TMG) seguirán beneficiándose de un descuento general del 10% en el billete, al que se suma una reducción adicional de 50 céntimos en los trayectos con origen y destino en el término municipal de Pontevedra, así como la bonificación de los transbordos.

A estas ventajas se añaden las bonificaciones vigentes en el transporte interurbano, incluida una rebaja adicional del 40% que mantiene la Xunta desde 2022, además de la gratuidad del servicio para menores de 21 años y mayores de 65 años a través de la tarjeta Xente Nova y la tarifa +65.

Según destaca la Xunta, el conjunto de estas medidas ha tenido un impacto directo en el uso del transporte público. Hasta septiembre, se registraron cerca de 550.000 viajes urbanos bonificados en Pontevedra, un 9% más que en el mismo periodo del año anterior.

En los primeros nueve meses del año, las bonificaciones supusieron más de 250.000 euros en descuentos para los usuarios. Además, más de 3.700 mayores de 65 años y más de 5.500 menores de 21 años del municipio pueden viajar gratis por toda Galicia gracias a estos programas.