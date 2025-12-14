Detenido en Pontevedra un hombre de 43 años reclamado por la justicia
El hombre fue identificado por la Policía la madrugada del viernes tras causar molestias en un local de la ciudad
Un hombre de 43 años sobre el que pesaba una orden judicial en vigor de búsqueda, detención y personación ha sido detenido en la madrugada del viernes, 6 de diciembre, por la Policía local de Pontevedra tras causar molestias en un local de la ciudad.
La intervención se inició a las 04:45 horas, cuando recibieron aviso de un establecimiento público tipo café-bar, donde un hombre estaba molestando a la propietaria del local.
Según señala el Concello, a su llegada los agentes observaron como el individuo "intentaba acceder al interior del establecimiento mientras la dueña trataba de impedirlo".
La responsable explicó que el bar estaba cerrado al público y que únicamente permanecían dentro unos clientes finalizando su consumición. En este sentido, indicó que a pesar de que informó en reiteradas ocasiones al hombre, este continuaba insistiendo con una actitud alterada.
Ante estos hechos, los agentes procedieron a identificar al sujeto y confirmaron que sobre él recaía una requisitoria judicial de detención y personación emitida por un juzgado. Acto seguido, lo detuvieron y trasladaron a las dependencias policiales.