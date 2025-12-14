Detenido en Pontevedra un hombre de 43 años reclamado por la justicia

Un hombre de 43 años sobre el que pesaba una orden judicial en vigor de búsqueda, detención y personación ha sido detenido en la madrugada del viernes, 6 de diciembre, por la Policía local de Pontevedra tras causar molestias en un local de la ciudad.

La intervención se inició a las 04:45 horas, cuando recibieron aviso de un establecimiento público tipo café-bar, donde un hombre estaba molestando a la propietaria del local.

Según señala el Concello, a su llegada los agentes observaron como el individuo "intentaba acceder al interior del establecimiento mientras la dueña trataba de impedirlo".

La responsable explicó que el bar estaba cerrado al público y que únicamente permanecían dentro unos clientes finalizando su consumición. En este sentido, indicó que a pesar de que informó en reiteradas ocasiones al hombre, este continuaba insistiendo con una actitud alterada.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a identificar al sujeto y confirmaron que sobre él recaía una requisitoria judicial de detención y personación emitida por un juzgado. Acto seguido, lo detuvieron y trasladaron a las dependencias policiales.