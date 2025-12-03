El intento de secuestro de un niño de 11 años en Pontevedra que "nunca existió", según la Policía

El viernes de la semana pasada, Pontevedra se despertó con el susto en el cuerpo: unos padres habían denunciado el intento de secuestro de su hijo, de 11 años, el jueves alrededor de las 20:00 horas en la calle de A Estrada.

Según el relato de la familia, trasladado por el menor, una furgoneta blanca se detuvo ante él y dos hombres encapuchados trataron de introducirle dentro del vehículo, pero el niño fue capaz de zafarse y salió huyendo del lugar.

Ante la denuncia, la Policía Judicial peinó la zona en busca de testigos y de posibles pistas en forma de imágenes de las cámaras de vigilancia de la zona.

Finalmente, según ha informado el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, este intento de secuestro "nunca existió y que fue una invención", según ha comprobado la Policía Nacional. Así lo ha confirmado en un audio remitido a los medios de comunicación: "Los hechos han sido investigados con exhaustividad y se ha podido acreditar con absoluta certeza que no hubo ni furgoneta ni hombres encapuchados ni nada de lo relatado".

Losada ha añadido que "no es agradable" desmentir este tipo de denuncias, ya que "se afecta a una familia", a la que le ha hecho llegar todo su "respeto personal e institucional". A cambio, ha añadido, "pesa más en la balanza la tranquilidad de la ciudad" y "la de todas las familias pontevedresas" que estaban "legítimamente preocupadas".

"La seguridad de los menores está garantizada en una ciudad con los estándares de seguridad tan altos como Pontevedra", ha añadido el subdelegado, que ha agradecido el trabajo de la Policía Nacional, "que ha seguido todas las líneas de investigación hasta reproducir con absoluta veracidad lo sucedido".

"Y la verdad es que no pasó nada", ha finalizado.