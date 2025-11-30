Detenido un hombre por agredir a su mujer durante una discusión en su domicilio en Pontevedra

La Policía Local detuvo este miércoles a un hombre de 56 años por un presunto delito de violencia de género, después de que su mujer, de 57, alertara a los agentes tras una fuerte discusión en el domicilio familiar.

La víctima aseguró que su pareja la había empujado y tirado al suelo, causándole una herida en la mano derecha.

Según el relato recogido por los agentes, el padre de la mujer, de 90 años, escuchó los gritos y trató de interceder, momento en el que también se produjo un forcejeo entre ambos hombres, resultando el anciano con un golpe en la cadera tras caer al suelo.

La mujer explicó que la relación era conflictiva desde hacía años y que no había denunciado antes por depender económicamente de su marido.

Ambas víctimas fueron trasladadas al centro de salud para recibir asistencia por las lesiones sufridas.

El hombre fue detenido y llevado a dependencias policiales, donde quedó a disposición judicial por un presunto delito de violencia de género.