Condenados en Pontevedra por tráfico de drogas, aunque eludirán la cárcel si no delinquen

Dos individuos han sido condenados por la Audiencia Provincial de Pontevedra por sendos delitos relacionados con el tráfico de drogas. Sin embargo, ambos eludirán la cárcel si, en el plazo de dos años, no cometen ningún otro acto delictivo.

Así, el primero de los acusados fue condenado por un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas de escasa entidad. En este sentido, el sospechoso admitió que el 1 de febrero de 2024 entregó tres envoltorios con heroína a cambio de dinero, operación que fue presenciada por agentes policiales.

A este varón, además de la pena de cárcel, los magistrados le han impuesto el pago de una multa de 61 euros -valor de mercado de la droga decomisada-. La ejecución de la pena de prisión queda suspendida, no obstante, por dos años, condicionada a que no delinca en ese plazo.

La segunda resolución, dictada con la conformidad de todas las partes, recoge que el tribunal impone 18 meses de cárcel y el pago de una multa de 413 euros a un condenado por tráfico de drogas. Concurre, en este caso, la atenuante de grave adicción.

Los hechos ocurrieron el 23 de abril de 2023, cuando el condenado fue sorprendido, en las cercanías de una discoteca y en el interior de un vehículo, con cannabis y MDMA, sustancias destinadas a la venta. La pena privativa de libertad también se suspende durante dos años.