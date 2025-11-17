Crean en Pontevedra un espacio de escucha y acompañamiento apoyado por psicólogos voluntarios

Pontevedra contará con un nuevo centro de Acompañamiento y Escucha destinado a personas mayores o que atraviesan una situación de soledad o duelo. Este espacio, impulsado por la Sociedad de San Vicente de Paúl -asociación civil, internacional, de carácter humanitario y benéfico social, formada por laicos católicos-, se ubicará en Espacio Betania -San Julián, 4, bajo-.

Tal y como explicaron desde la dirección, este proyecto nació ante la "creciente realidad del envejecimiento, la soledad no deseada y la falta de redes de apoyo". Así, abrirá dos tardes semanales para fomentar la construcción de vínculos de amistad, promover la autonomía y la autoestima, así como los espacios de escucha y conversación y charlas.

Con esta iniciativa también se buscará visitar a domicilio a personas enfermas o con movilidad reducida, y prestar ayuda en la realización de gestiones básicas relacionadas con el médico, el banco o la administración.

La coordinadora, María Pilar Dapena, explicó que el propósito es que las personas se sientan "como en una familia grande" y que se encuentren "amigos, escucha y ganas de vivir".

El centro contará también con un servicio específico para personas en duelo, apoyado por un grupo de voluntarios psicólogos que ofrecerán espacios de escucha respetuosa y orientación emocional ante la pérdida de un ser querido.

El acto inaugural contó con la presencia del párroco de la Iglesia Virgen del Camino, Alberto Domínguez Munaiz, quien impartió la bendición en el espacio, y, por parte de la SSVP, de la directora general, Isabel María Garzo Álvarez. También con el presidente del Consejo de la Zona de Vigo, Víctor Rey; con la presidenta de la Conferencia Virgen Peregrina de Pontevedra y coordinadora del nuevo Centro de Acompañamiento y Escucha, María del Pilar Dapena; con la vicepresidenta de la Conferencia, Gloria Fernández Dapena; y con la tesorera, Conchi Tirado Vidal Fernández.