La Xunta invertirá 4,5 millones de euros en reforzar la Unidad de Primera Acogida en Barro (Pontevedra)

La Xunta invertirá 4,5 millones de euros para reforzar la Unidad de Primera Acogida en Barro (Pontevedra) Asociación de Iniciativa Social Berce

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este lunes las bases del concierto social para la gestión de la Unidad de Primera Acogida de Barro, en Pontevedra, que se reforzará con una inversión de 4,5 millones de euros hasta 2029, con posibilidad de ampliarlo hasta 2035.

Según ha informado la Consellería de Política Social en un comunicado, en caso de ejecutarse estas prórrogas, situarían el valor estimado del concierto en 17,4 millones de euros.

La UPA de Barro, recuerdan desde el departamento de Política Social, es el servicio de referencia en Galicia para realizar acogidas residenciales de emergencia cuando se detecta algún caso de niños o adolescentes en desamparo y el único de la Comunidad Autónoma especializado en la atención de menores que quedan en situación de desprotección grave y cuya tutela o guardia asume la Administración autonómica.

Esta unidad actúa de forma inmediata para hacerse cargo de ellos ante situaciones de máxima urgencia que aconsejen su ingreso en una institución, en tanto se evalúan las circunstancias en las que se encuentran.

En la actualidad, este centro es gestionado por la entidad de iniciativa social Berce a través de un contrato administrativo que finaliza su vigencia.

El concierto social permitirá, además de darle estabilidad, aumentar la capacidad del centro una plaza más, hasta llegar a las 11, y reforzar el personal especializado con el que cuenta: educadores sociales, psicólogos, personal de apoyo, etc.

La entidad de ámbito social que resulte adjudicataria de este concierto se encargará del alojamiento temporal de los niños y adolescentes derivados a este servicio en funcionamiento las 24 horas del día, los 365 días del año; así como de proporcionarles la atención, la educación y la formación adecuadas.

También llevará a cabo una intervención individualizada con cada menor y, de ser el caso, con sus familias de origen. Las entidades interesadas en este procedimiento tienen, a partir de este martes un mes de plazo para presentar sus propuestas, a través de la sede electrónica de la Xunta.