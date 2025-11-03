Encuentran el cuerpo sin vida de un hombre flotando en una playa de Marín (Pontevedra)

Los servicios de emergencias han recuperado este lunes por la mañana el cuerpo sin vida de un hombre que ha aparecido flotando en las inmediaciones de la playa de Loira, en Marín.

Según informa el 112 Galicia, fueron unos marineros que se encontraban en la zona los que dieron la voz de alarma alrededor de las 11:30 horas tras recuperar el cadáver del agua.

La embarcación trasladó el cuerpo hasta la zona de Aguete acompañada por una patrullera de la Guardia Civil que se desplazó hasta el lugar. También se dio aviso a Salvamento Marítimo, al Servicio de Guardacostas de Galicia, a la Policía Nacional y a la Policía Local de Marín.

Ha sido la Policía Nacional la que se ha hecho cargo del suceso, aunque en tierra sólo se pudo confirmar el fallecimiento del hombre. Según fuentes policiales consultadas por Europa Press, el varón carecía de documentación y se desconoce, por el momento, su identidad, aunque apuntan a que podría tratarse de un buceador, ya que portaba la ropa necesaria para practicar dicho deporte.