Acoso escolar en Galicia: activan el protocolo en un instituto de Poio (Pontevedra)

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional ha activado el protocolo ante el acoso escolar después de que se haya detectado un nuevo caso de bullying en un instituto de Poio (Pontevedra).

Según recoge Europa Press, fuentes de dicha Consellería han informado que el Gobierno gallego es conocedor de esta situación y existe un protocolo activado y ya está en marcha el procedimiento corrector, así como las pertinentes medidas de protección a la víctima.

Además, en el marco del Plan director para la convivencia y la seguridad en los centros educativos, también se ha contactado con la Guardia Civil. Así, fuentes de la Benemérita han confirmado a Europa Press la existencia de este nuevo presunto caso de acoso. Asimismo, el asunto fue trasladado también a los servicios sociales.

"Por lo tanto, tanto el centro como la Inspección educativa están actuando de acuerdo con el protocolo establecido para solucionar esta situación cuanto antes", sentencia la Consellería.