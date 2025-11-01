El centro A Aixola en Marín inicia un nuevo curso con setenta alumnos y proyectos internacionales en marcha

El Centro de Formación A Aixola, gestionado por el Cetmar y dependiente de la Consellería do Mar, ha iniciado un nuevo ciclo de cursos que se extenderán hasta el mes de diciembre con alrededor de setenta personas matriculadas.

Esta formación, completamente gratuita gracias a la cofinanciación del Fondo Europeo Marítimo Pesquero y de Acuicultura (FEMPA), se imparte en las instalaciones cedidas por la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra.

Entre las principales novedades del trimestre destaca la participación del alumnado en el programa internacional FISH4ACP de la FAO, una iniciativa de cooperación liderada por Cetmar que busca mejorar la sostenibilidad de la pesca y la acuicultura en África, el Caribe y el Pacífico.

En este proyecto colabora el alumnado de los cursos de Laminado manual en poliéster para piezas de acuicultura y construcción naval y de Restauración de embarcaciones menores, elaborando embarcaciones tanto en fibra como en contrachapado marino.

Los resultados de estas formaciones se aplicarán posteriormente en São Tomé y Príncipe, donde personal experto del Cetmar impartirá talleres a carpinteros y profesionales locales.

Además, técnicos de A Aixola ofrecerán formación en reparación y mantenimiento de equipos de pesca, redes y motores, con el objetivo de fortalecer las competencias de pescadores y mujeres comerciantes del país africano.

Otro de los cursos destacados es el que conduce a la obtención del Certificado de Profesionalidad en Confección y Mantenimiento de Artes y Aparejos, un título de nivel 2 para el que A Aixola es el único centro de Galicia homologado de forma permanente.

Este programa responde a la demanda de las asociaciones de redeiras, que lo consideran una herramienta clave para asegurar el relevo generacional en el sector.

La carpintería de ribera continúa siendo uno de los pilares fundamentales del centro, que mantiene viva una tradición reconocida como Bien de Interés Cultural del Patrimonio Inmaterial desde 2017.

En A Aixola se combinan las técnicas clásicas de construcción naval con la innovación, preservando materiales y saberes tradicionales al tiempo que se impulsan nuevos métodos de trabajo.

La oferta formativa se completa con el curso de Mecánica básica naval para embarcaciones menores, que incluye un módulo de 40 horas de soldadura y que superó las cincuenta preinscripciones para solo doce plazas.

Asimismo, sigue en marcha la formación en Velería y acastillaje, muy valorada tanto por profesionales del mantenimiento naval como por aficionados al mundo de la vela, donde el alumnado aprende a diseñar, confeccionar e instalar velas de diferentes tipos, desde las tradicionales de las dornas hasta las elaboradas con materiales modernos como las de windsurf.