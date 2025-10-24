Lores reitera la "grave discriminación" de la Diputación hacia Pontevedra

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ha enviado una carta al presidente de la Diputación, Luis López, en la que denuncia la "grave discriminación" que, a su juicio, sufre la ciudad en el reparto de ayudas provinciales.

El regidor, que ya señaló esta cuestión el pasado mes de julio, sostiene que la capital "ha perdido peso" en comparación con años anteriores y con municipios de menor población, pasando de ocupar el segundo puesto al décimo en la distribución de fondos del plan +Provincia. Una situación que Lores considera "una cuestión de dignidad y respeto hacia el Concello de Pontevedra", que debe defender su condición de capital provincial.

Según los datos aportados por el alcalde, la asignación a Pontevedra en 2024 fue de 2,5 millones de euros, por detrás de municipios como Vigo, Lalín, Vilagarcía, A Estrada o Sanxenxo. Lores recuerda que desde 1999 la Diputación "siempre trató al Concello de Pontevedra como le corresponde", independientemente del color político del gobierno provincial, y lamenta que "por primera vez concellos con mucha menor población y sin el estatus de capitalidad hayan pasado por delante".

El regidor pontevedrés también ha cuestionado los 30 millones en inversiones que el actual gobierno del PP atribuye a la ciudad, asegurando que incluyen partidas que no corresponden al consistorio.

En su intervención, Lores ha reprochado la falta de apoyo del portavoz del PP en Pontevedra, Rafa Domínguez, y ha denunciado la reducción de las ayudas extraordinarias, citando como ejemplo la aportación al Mundial de Triatlón, que bajó de 500.000 a 100.000 euros.

También ha subrayado que su objetivo "no es entrar en guerras entre instituciones", pero sí proteger los intereses de Pontevedra y reclamar "el debido respeto al estatus del concello", al tiempo que se ha mostrado dispuesto a colaborar para "restablecer el equilibrio institucional".