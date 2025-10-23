Detenida en Pontevedra una cuidadora por robar joyas valoradas en más de 10.000 euros a personas dependientes

La Policía Nacional ha detenido en Pontevedra a una mujer que trabajaba como cuidadora de personas con alto grado de dependencia por presuntamente robar joyas valoradas en más de 10.000 euros en las viviendas en las que prestaba servicio.

Según informó el cuerpo policial en un comunicado recogido por Europa Press, los agentes han identificado a cuatro víctimas especialmente vulnerables y continúan las pesquisas para localizar a más afectados.

La mujer se aprovechaba de su acceso a las habitaciones para sustraer pulseras, cadenas, pendientes, broches y colgantes de oro, algunas de gran valor sentimental y económico. Posteriormente, vendía las piezas en distintos establecimientos de compra-venta de oro de la ciudad, donde se constataron al menos 16 transacciones.

La investigación se inició tras la denuncia de la hermana de una de las víctimas. Con las gestiones realizadas, los agentes lograron identificar y detener a la sospechosa como presunta autora de un delito de hurto continuado.

Parte de las joyas sustraídas fueron recuperadas por el grupo de investigación de la Policía Nacional y mostradas a sus propietarios, que las reconocieron como suyas