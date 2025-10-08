Los trabajadores de Ence Pontevedra dicen basta: "Nos están desmantelando los derechos"

La plantilla de Ence Pontevedra ha dicho basta. Este miércoles se han concentrado a las puertas de la fábrica para protestar contra los recortes y despidos que la dirección pretende llevar el próximo mes de noviembre.

La movilización, convocada por el Comité de Empresa, pone en evidencia el creciente malestar entre los trabajadores ante lo que consideran una política continuada de precarización de las condiciones laborales. Como informa Europa Press, estos recortes afectan especialmente al servicio médico interno y a las contratas auxiliares.

El secretario del Comité de Empresa, Omar Vázquez, ha tomado la palabra durante la concentración para denunciar el "plan de recortes" de ENCE que afecta directamente a los derechos y a la seguridad del personal.

Vázquez recordó la celebración de la sentencia que hace casi tres años supuestamente garantizaba el futuro de la planta en la ría de Pontevedra. Sin embargo, desde entonces "no ha pasado un solo mes sin que tengamos que denunciar malas prácticas de la dirección, denunciar la inseguridad" o el incumplimiento de promesas, ha apuntado.

Uno de los puntos más críticos señalados por el Comité es la externalización del servicio médico. Considera que esta decisión pondría en riesgo la salud y seguridad del personal. "La intención de la externalización es atacar lo que maliciosamente llaman absentismo", ha dicho.

El Comité alertó de que esta medida aumentará el número de bajas médicas, al no contar con atención sanitaria inmediata ante lesiones o malestares durante la jornada laboral. "No tener atención sanitaria en la fábrica hará que cualquier mínima lesión o dolencia que tengamos se agrave hasta que nos tengan que mandar de baja", advirtió.

Falta de inversión

Además, los trabajadores de esta planta industrial llevan meses denunciando públicamente el deterioro progresivo de las instalaciones en Pontevedra, atribuyéndolo a una clara falta de inversión por parte de Ence. Así lo han venido denunciando en reuniones internas, medios de comunicación, la Inspección de Trabajo y durante la huelga convocada en enero.

En consecuencia, los representantes de los trabajadores exigen una intervención inmediata de las autoridades laborales y una inversión real que garantice condiciones seguras, higiénicas y dignas en el entorno de trabajo.

"Nos están desmantelando los derechos mientras la fábrica se desmantela sola", censura el secretario del Comité de Empresa. Advierte, además, de que no puede permitirse la salida de más compañeros bajo las actuales condiciones, ya que consideran que se pone en riesgo directo la integridad física de la plantilla.

"Si seguimos así, algún día saldremos nosotros con los pies por delante", ha afirmado con contundencia el representante de unos trabajadores que han apelado a la conciencia colectiva sobre la importancia de no anteponer el trabajo a la salud y la seguridad personal.

Postura de Ence

Sobre esta protesta, la compañía ha trasladado a Europa Press que "la seguridad es una prioridad para Ence". "La inversión de la compañía en seguridad en 2025 ha sido de 9,1 millones de euros. La planta de Ence en Pontevedra tiene un índice de accidentalidad de 0,86, 22 veces menos que el sector y 32 veces menos que la media española", indica.

"En este marco se ha decidido mejorar el servicio que se está prestando en el ámbito de la vigilancia de la salud de los trabajadores a través de una empresa de referencia a nivel nacional. Todas estas nuevas medidas van a aportar mejores medios tecnológicos, seguimiento personalizado y continuado", han agregado.