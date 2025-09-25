El Concello de Pontevedra destina 15.000 euros en ayuda humanitaria para los refugiados palestinos

El Concello de Pontevedra ha anunciado que destinará 15.000 euros a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), con el objetivo de apoyar la atención humanitaria en la Franja de Gaza.

Según ha explicado el alcalde pontevedrés, Miguel Anxo Fernández Lores, este jueves se ha iniciado la tramitación de la subvención, que se financiará con cargo a la partida municipal destinada a proyectos internacionales y humanitarios.

Según ha indicado, tiene como finalidad "garantizar el derecho a la protección de la salud de la población más vulnerable" en el enclave palestino.

La UNRWA es la agencia de la ONU responsable de prestar asistencia a la población refugiada palestina, proporcionando alimentos, atención médica y productos de primera necesidad.

Fernández Lores ha calificado el proyecto como "el más necesario en este momento, para ayudar a la masacre que está haciendo el ejército y el Estado israelí". La cuantía se ajusta a la disponibilidad presupuestaria de final de ejercicio, pero Lores ha dejado abierta la posibilidad de ampliar el apoyo en el futuro.