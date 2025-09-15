Portos de Galicia pide que se respete el criterio técnico sobre el punto de vertido para el dragado del Lérez

La Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, ha hecho un llamamiento a respetar el criterio técnico en la elección del punto de vertido de áridos para el dragado del río Lérez.

A este respecto, ha recordado el informe de los organismos competentes dependientes de la Administración General del Estado. En dicho documento se validaban los puntos de vertido B y E8, en la ría de Arousa, y D, en la de Vigo.

El informe, según recoge Europa Press, está basado en el trabajo desarrollado por la comisión técnica integrada de Portos de Galicia, Puertos del Estado y el Cedex, el organismo estatal de referencia en materia de dragados, para estudiar las alternativas para el depósito de los áridos.

Así, en un comunicado, ha rechazado que la elección del punto de vertido responda al criterio económico e insiste en que se debe a estudios técnicos realizados por las administraciones. Además, la Xunta subraya que se está cumpliendo con la legalidad vigente.

Finalmente, Portos de Galicia ha lamentado el "bloqueo" que supuso la falta de autorización por el Ministerio de un punto de vertido para los áridos de los dragados de las Rías Baixas no solo para el proyecto del río Lérez en Pontevedra, sino para un total de 16 dragados que el ente público tiene en tramitación.