Dos hombres detenidos en Pontevedra por una supuesta agresión homófoba a otros dos hombres

La Policía Nacional ha detenido este martes en Pontevedra a dos varones como presuntos autores de una agresión homófoba a otros dos hombres.

Según recoge Europa Press, los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 3 de agosto, cuando las víctimas se encontraban de fiesta en la ciudad.

Al salir de un local de ocio, se pararon delante de una tienda y se besaron. En ese momento, pasaban por las inmediaciones cuatro personas, entre las que se encontraban los dos detenidos, que al ver a la pareja, comenzaron a increparlos e insultarlos.

Se originó un altercado que acabó con agresión. Uno de los arrestados propinó un puñetazo a una de las víctimas, haciendo que cayera al suelo inconsciente. Luego agredió al otro hombre, ayudado por el otro detenido.

Testigos de los hechos alertaron a la Policía Nacional y a los servicios sanitarios, que trasladaron a los heridos a centros hospitalarios, mientras que los agresores huyeron del lugar.

La investigación policial ha permitido identificar a los supuestos autores de este delito de odio, que fueron detenidos este martes y puestos a disposición judicial.