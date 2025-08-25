La Guardia Civil detiene a un vecino de Poio (Pontevedra) por destrozos en un local de apuestas

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. Guardia Civil

La Guardia Civil de Pontevedra ha detenido a un varón de 26 años, con antecedentes policiales y vecino de la localidad, por un supuesto delito de daños en un local de apuestas.

Según detalla Europa Press, el pasado domingo, se recibió un aviso de que una persona estaba rompiendo con una silla cinco pantallas de una máquina de apuestas situadas en un establecimiento de un conocido centro comercial de Poio.

Una vez allí fue identificado y detenido por un presunto delito de daños, estimándose los mismos en unos 15.000 euros. Esta mañana ha pasado a disposición judicial en el Juzgado de Guardia de Pontevedra, que decretó su libertad con cargos.