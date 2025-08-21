Detenido un hombre en Pontevedra por agarrar del cuello y tirar al suelo a su pareja

La Policía Local de Pontevedra detuvo el pasado 15 de agosto a un hombre por un posible delito de violencia de género. El detenido habría agarrado del cuello y tirado al suelo a su pareja.

Según explica en un comunicado el Concello de Pontevedra, durante esa madrugada, los agentes fueron requeridos para trasladarse a una calle del centro de la ciudad. Un testigo había visto como un hombre agredía a una mujer.

Este vecino explicó a la Policía Local que observó como un hombre agarraba del cuello y tiraba al suelo a una mujer. Una vez en el suelo, explicó el testigo, el detenido la agarró del pelo para levantarla, marchar y entrar en una vivienda situada en las proximidades del suceso.

Los agentes consiguieron entrevistarse personalmente con la mujer, quien confirmó que llevaban varios meses con discusiones fuertes y que, en esta ocasión, sí la había agredido físicamente. La víctima les enseñó las marcas rojas del cuello.

Así, la Policía Local de Pontevedra procedió a detener al hombre, que fue trasladado a dependencias policiales y, posteriormente, puesto a disposición del juzgado.

El cuerpo de seguridad también ha querido agradecer la colaboración ciudadana ante casos de violencia de género y alerta de un incremento de incidencias relacionadas con este problema social durante el verano en la Boa Vila.