Detenido un hombre en Pontevedra por agarrar del cuello y tirar al suelo a su pareja

La Policía Local de Pontevedra detuvo el pasado 15 de agosto al hombre por un posible delito de género

La Policía Local de Pontevedra detuvo el pasado 15 de agosto a un hombre por un posible delito de violencia de género. El detenido habría agarrado del cuello y tirado al suelo a su pareja.

Según explica en un comunicado el Concello de Pontevedra, durante esa madrugada, los agentes fueron requeridos para trasladarse a una calle del centro de la ciudad. Un testigo había visto como un hombre agredía a una mujer.

Este vecino explicó a la Policía Local que observó como un hombre agarraba del cuello y tiraba al suelo a una mujer. Una vez en el suelo, explicó el testigo, el detenido la agarró del pelo para levantarla, marchar y entrar en una vivienda situada en las proximidades del suceso.

Los agentes consiguieron entrevistarse personalmente con la mujer, quien confirmó que llevaban varios meses con discusiones fuertes y que, en esta ocasión, sí la había agredido físicamente. La víctima les enseñó las marcas rojas del cuello.

Así, la Policía Local de Pontevedra procedió a detener al hombre, que fue trasladado a dependencias policiales y, posteriormente, puesto a disposición del juzgado.

El cuerpo de seguridad también ha querido agradecer la colaboración ciudadana ante casos de violencia de género y alerta de un incremento de incidencias relacionadas con este problema social durante el verano en la Boa Vila.