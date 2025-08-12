Pontevedra pone en marcha un dispositivo especial con motivo de la Batalla de Flores

La ciudad de Pontevedra está en plena celebración de las Festas da Peregrina y este miércoles 13 de agosto vive una de sus citas más emblemáticas: la Batalla de las Flores. Con tal motivo el Concello ha establecido una serie de medidas restrictivas para la circulación y estacionamiento durante la jornada.

La Batalla de Flores se iniciará a las 19:00 horas en Loureiro Crespo para continuar por Benito Corbal, Cobián Roffignac y Padre Amoedo hasta la Avenida de Buenos Aires, entre el Puente de Santiago y el de los Tirantes.

Las calles afectadas son la avenida de Lugo, entre Avenida Virxinia Pereira y Loureiro Crespo; San Mauro, entre la avenida Virxinia Pereira y Loureiro Crespo; la calle Loureiro Crespo; Benito Corbal; Cobián Roffignac; Padre Amoedo y la avenida de Bos Aires, entre el puente de Santiago y el puente de los Tirantes con restricciones solo circulatorias al término de la cabalgata.

Medidas del Concello

En un tramo de la avenida de Lugo y San Mauro no se podrá aparcar a partir de las 13:30 horas del martes 13 y se prohibirá la circulación y el acceso a la salida de los garajes a partir de las 16:00 horas.

A partir de las 16:00 horas, la Policía Local procederá a cerrar el área de concentración de las carrozas y grupos de animación, que será en la Rúa de San Mauro, entre Loureiro Crespo y Virxinia Pereira, y también el tramo de la Avenida de Lugo entre Loureiro Crespo y Virxinia Pereira.

Las calles Loureiro Crespo, Benito Corbal, Cobián Roffignac y Padre Amoedo quedarán cortadas al tráfico a partir de las 18:00 horas incluyendo también las calles perpendiculares al recorrido de la Batalla de Flores.

Para acceder a urgencias del Hospital Provincial habrá que recorrer San Antoniño, Gonzalo Gallas y Loureiro Crespo. Para aproximarse a las urgencias del Hospital Quirón Salud Miguel Domínguez, el acceso deberá efectuarse a través de Andrés Mellado, Sagasta (en sentido contrario) y Castelao.