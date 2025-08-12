Pontevedra pone en marcha un dispositivo especial con motivo de la Batalla de Flores
La Batalla de Flores es una de las citas más emblemáticas de las Festas da Peregrina de Pontevedra
La ciudad de Pontevedra está en plena celebración de las Festas da Peregrina y este miércoles 13 de agosto vive una de sus citas más emblemáticas: la Batalla de las Flores. Con tal motivo el Concello ha establecido una serie de medidas restrictivas para la circulación y estacionamiento durante la jornada.
La Batalla de Flores se iniciará a las 19:00 horas en Loureiro Crespo para continuar por Benito Corbal, Cobián Roffignac y Padre Amoedo hasta la Avenida de Buenos Aires, entre el Puente de Santiago y el de los Tirantes.
Las calles afectadas son la avenida de Lugo, entre Avenida Virxinia Pereira y Loureiro Crespo; San Mauro, entre la avenida Virxinia Pereira y Loureiro Crespo; la calle Loureiro Crespo; Benito Corbal; Cobián Roffignac; Padre Amoedo y la avenida de Bos Aires, entre el puente de Santiago y el puente de los Tirantes con restricciones solo circulatorias al término de la cabalgata.
Medidas del Concello
En un tramo de la avenida de Lugo y San Mauro no se podrá aparcar a partir de las 13:30 horas del martes 13 y se prohibirá la circulación y el acceso a la salida de los garajes a partir de las 16:00 horas.
A partir de las 16:00 horas, la Policía Local procederá a cerrar el área de concentración de las carrozas y grupos de animación, que será en la Rúa de San Mauro, entre Loureiro Crespo y Virxinia Pereira, y también el tramo de la Avenida de Lugo entre Loureiro Crespo y Virxinia Pereira.
Las calles Loureiro Crespo, Benito Corbal, Cobián Roffignac y Padre Amoedo quedarán cortadas al tráfico a partir de las 18:00 horas incluyendo también las calles perpendiculares al recorrido de la Batalla de Flores.
Para acceder a urgencias del Hospital Provincial habrá que recorrer San Antoniño, Gonzalo Gallas y Loureiro Crespo. Para aproximarse a las urgencias del Hospital Quirón Salud Miguel Domínguez, el acceso deberá efectuarse a través de Andrés Mellado, Sagasta (en sentido contrario) y Castelao.