Detenido en Pontevedra por agredir su pareja echándole las manos al cuello

La Policía Local de Pontevedra ha detenido a un hombre por un presunto delito de violencia de género al agredir a su pareja echándole las manos al cuello.

Los hechos ocurrieron sobre las tres menos cuarto de la madrugada del pasado 2 de agosto cuando la Policía Local recibió el aviso de que se estaba produciendo una discusión entre una pareja en un domicilio de la ciudad.

Los agentes encontraron en el domicilio a la víctima muy nerviosa y llorando. Ella les indicó que su pareja ya no estaba allí pero estaba borracho y muy agresivo. Esa noche, él comenzó a chillarle y llegó a echarle las manos al cuello, tal y como pudieron comprobar los funcionarios.

La Policía localizó al agresor y lo detuvieron por un posible delito de violencia de género.