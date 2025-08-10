Agentes de la Policía Local.

Agentes de la Policía Local.

Pontevedra

Detenido en Pontevedra por agredir a su pareja frente a sus dos hijos menores tras una discusión

El hombre fue detenido por un delito de violencia de género

Más noticias: Detenido en Pontevedra por quebrar la orden de alejamiento de su pareja

Publicada

La Policía Local de Pontevedra ha informado de que detuvo el pasado 27 de julio a un hombre por un delito de violencia de género contra su pareja, que fue quien reclamó la presencia de los agentes. En concreto, este la agredió frente a sus dos hijos menores tras una "fuerte discusión".

Plaza de toros de Pontevedra.

En el lugar de los hechos, los agentes localizaron al hombre fuera del edificio de una calle de la ciudad y a la mujer en el interior con dos menores.

Allí, la víctima les explicó que él era el padre de uno de sus hijos menores y, "debido a celos por parte de él, comenzaron una fuerte discusión en la vivienda que finalizó en la calle, ante la presencia de los dos menores".

"El hombre, en actitud agresiva, cogió a la hija menor, la metió en el coche y arrancó el vehículo. El otro hijo de la mujer trató de evitar esta situación llegándose a poner delante para evitar que se llevara a su hermana", ha relatado en un comunicado.

Finalmente, ha detallado que el hombre cesó en el intento y le devolvió a la menor a la madre pero, "cuando la pequeña estaba en los brazos de la víctima, él se abalanzó llegando a agredirla".

Con todo, el hombre fue detenido y puesto a disposición judicial.