Emotivo encuentro en Pontevedra de Xabier Fortes con un seguidor: "No les hemos votado para eso"

El popular periodista gallego de Televisión Española (TVE) Xabier Fortes, natural de Pontevedra, es conocido por ser el rostro de las noches de la cadena en el formato 'La noche en 24 horas' y también por su peculiar estilo de trabajar sin pelos en la lengua.

Recientemente ha publicado un hilo de tuits en su perfil en X en los que relata un emotivo encuentro que ha tenido con una pareja de seguidores en su ciudad natal y que ha querido transmitir a su comunidad virtual.

"He dudado un poco en poner este mensaje conociendo a algunos de "mis seguidores" en esta red social, pero camino de los 60 años ya no estoy para autocensurarme, aunque sea por pudor", empezó escribiendo el gallego que estuvo durante años en 'Los desayunos de TVE' y ahora ha dado más un paso en firme para convertirse en una de las imágenes fuertes y representatuvas de la cadena.

En su hilo de X, continuó asegurando que está acostumbrado a que le paren por la calle: "la inmensa mayoría para felicitarme por mi trabajo y algunos también para lo contrario. Me ha pasado en todas las ciudades que he visitado. En Pontevedra reconozco que solo he recibido felicitaciones por el programa y sobre todo por defender el nombre de nuestra ciudad", ha afirmado.

Sobre el suceso en cuestión, detalló que fue tras un paseo por la ría cuando le abordó un matrimonio de más de 70 años con los que mantuvo la conversación que relata en gallego."Señor Fortes es usted un orgullo para Pontevedra. Le sigo todas las noches, y aunque esté haciendo el programa en Canarias o en Baleares, o en Barcelona, o en Sevilla, es rara la vez que no cita a nuestra ciudad. Se lo agradecemos todos de verdad. Usted es un orgullo para la ciudad", detalló Fortes que le dijo el hombre que le paró.

A continuación, aclara que el varón "se empieza a emocionar y los ojos se le empiezan a humedecer poco a poco" y que le pidió un favor: "Usted ya lo ha dicho en alguna ocasión, que como le digo le veo casi todas las noches, pero por favor insista más en ello. Yo no soy un hombre con muchos estudios", explicó que aseguró el hombre. Acto seguido, Fortes reconoce que tanto el hombre como él tienen lágrimas en la cara, pero su diálogo continúa.

"Por favor, usted habla mucho de los políticos y de lo que pasa en el parlamento. Estoy seguro que muchos le ven o lo escuchan. Por favor dígales que se puede hablar de otra manera, que se pueden defender las ideas sin insultar ni gritar ni golpear los asientos, sin faltar al respeto", dijo el pontevedrés a Fortes en su encuentro, a lo que añadió: "Nos ha costado mucho llegar aquí (en referencia a la democracia) y no deben comportarse así", subrayó el varón.

"A mí me gustaría que se llegasen a más acuerdos, pero por lo menos que no se porten asi, que no les hemos votado para eso", terminó el hombre diciéndole a Fortes, que abrazó con cariño a la pareja, según cuenta.

Tras detallar el encuentro, escribió un último tuit del hilo: "Me han dicho de todo en esta vida pero no algo tan bonito y tan sabio. Ha sido un honor. Pontevedra sí que debe estar orgullosa de ustedes", asegura que le dijo a la pareja antes de despedirles con otro abrazo.

