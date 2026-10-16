Vigo supera el 85% de ocupación hotelera este fin de semana: "Somos una gran potencia turística"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha celebrado que, en los últimos años, la ciudad se ha convertido en una "gran potencia turística" gracias a la Navidad de Vigo, los conciertos de Castrelos, O Marisquiño o la candidatura de las islas Cíes a Patrimonio de la Humanidad. En este sentido, ha destacado que las cifras de ocupación hotelera previstas para el tercer fin de semana de octubre alcanzarán una media superior al 85%.

En un audio remitido a los medios de comunicación, el regidor detalló que los hoteles de la ciudad registrarán una ocupación del 92% este viernes, una cifra que todavía podría aumentar. Para el sábado, la previsión se sitúa en el 78%, también con margen de crecimiento.

Caballero ha contrapuesto estos datos a la situación que, según ha señalado, vivía Vigo a mediados de octubre antes del impulso turístico de los últimos años, cuando los hoteles estaban "absolutamente vacíos".

Para finalizar, Caballero ha defendido el impacto económico de la llegada de visitantes: "El turismo genera ingresos para la ciudad, crea empleo y beneficia al comercio local, ya que los visitantes recorren Vigo y realizan compras en sus establecimientos".

El alcalde ha reivindicado, además, el modelo de turismo de la ciudad, que ha definido como "armonioso, amigable, cómodo y, ciertamente, fantástico".