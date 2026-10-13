El aeropuerto de Vigo incrementa el número de pasajeros en septiembre: "Fue el único de Galicia que creció"

El aeropuerto de Vigo ha sido la única terminal gallega cuyo número de pasajeros ha crecido este septiembre. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha celebrado estas cifras, que en su opinión demuestra "la consistencia de los viajes a la ciudad".

En concreto, Peinador ha registrado 94.188 viajeros en el noveno mes del año, lo que supone un incremento del 1,3%. En el conjunto del año, ya acumula 838.993 pasajeros, un 0,9% más que en el mismo periodo del ejercicio previo.

En cambio, las tres terminales gallegas suman 477.492 viajeros, lo que supone una caída del 5,4% con respecto al mismo mes de hace un año. Por Santiago de Compostela pasaron 280.908 personas (-7,3%) y A Coruña contabilizó 102.396 pasajeros (-5,8%).

"Fue el único de Galicia que creció"

En un audio distribuido a los medios de comunicación, Abel Caballero, ha celebrado las cifras de la terminal olívica, recalcando que "fue el único aeropuerto de Galicia que creció". El regidor ha defendido que este incremento muestra "de nuevo la consistencia" de Peinador.

Por ello, Caballero se ha preguntado "en qué nivel estaríamos si la Xunta y la Deputación pagaran el tercio que les corresponde desde hace un año". "Hubiéramos contratado desde hace un año y estaríamos con un nivel de viajeros altísimo", ha asegurado.

"La Xunta y la Deputación no quieren que al aeropuerto de Vigo le vaya bien, no quieren pagar. Pagan en Santiago, pagan en A Coruña. En Vigo no y, aún así, es el único aeropuerto que subió en el mes de septiembre", ha incidido.