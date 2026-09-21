Abel Caballero, sobre el turismo en Vigo: "Seguimos siendo una potencia"

El regidor de Vigo, Abel Caballero, hizo balance este lunes de los últimos datos alusivos al turismo en la ciudad. "Seguimos siendo una potencia turística", presumió el primer edil vigués.

Durante el pasado fin de semana, la ocupación hotelera media fue del 90% según los datos que maneja el Consistorio. "Hace 15 años esto sería temporada baja", aseguró Caballero. "Estaríamos, si las cosas iban bien, en torno al 20 o el 25%", anotó.

El primer edil vigués explicó que, durante el sábado, "un número muy importante de hoteles de Vigo tuvieron un lleno total. ¿Esto qué es? Economía, empleo y mejor vida en la ciudad", concluyó.